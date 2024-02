Asilo nido in sinergia pubblico-privato

LISCIANO NICCONE – A Lisciano Niccone si rafforza l’offerta formativa con l’apertura del nido d’infanzia "Il piccolo castello". La struttura garantisce continuità tra nido, scuola dell’infanzia e primaria, tutte di eccellente livello. Il "nido" è frutto di una sinergia tra pubblico e privato: l’amministrazione ha investito sulla struttura adeguando i locali, mentre un operatore privato, affittandola ha realizzato "Il Piccolo Castello", che vede già la presenza di 8 bambini. "Come amministrazione comunale – dice il sindaco Gianluca Moscioni – siamo felici del risultato, che rappresenta un ulteriore rafforzamento dell’offerta scolastica cittadina, ottenuto grazie all’impegno di tanti a partire dalle associazioni e imprenditoriali locali. Un risultato che testimonia come una piccola realtà come la nostra sia un modello per l’attenzione data ai servizi per l’infanzia".