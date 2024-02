Asilo nido a Castelnuovo. Via ai lavori (e ai malumori)

Al via i lavori, ma non mancano i malumori. Sono partite le opere per la realizzazione dell’asilo nido nella frazione, con l’abbattimento di quello che era un ex edificio scolastico, funzionante e che ospitava diverse attività. L’intervento, realizzato grazie ai fondi Pnrr, è uno dei tre che l’amministrazione comunale di Assisi intende concretizzare oltre a quelli di Rivotorto e di Petrignano, anche questi oggetto di polemiche. Una decisione, quello di realizzare la struttura per bambini che, nel passato, aveva sollevato prese di posizione contrarie circa la scelta del sito (c’è chi spingeva per realizzarlo a Tordandrea) per motivi legati ad aspetti demografici e anche per evitare l’abbattimento di un edificio funzionante: la scuola fu inaugurata nel 1957. Ma la ‘macchina’ non si è fermata, con l’opera che dovrebbe essere completata entro il 31 dicembre di quest’anno per una spesa di oltre 800.000 euro più iva. Ad aumentare il malumore, anche il fatto che l’edificio era stato oggetto di lavori di consolidamento antisismico; scuola che poi però era stata chiusa alla metà degli anni 2000 per mancanza di iscrizioni sufficienti a formare le classi. Il comune decise di operare una ristrutturazione interna per collocarvi il Museo della scuola (smantellato, con il materiale collocato in un magazzino comunale presso la ex Icap a Santa Maria degli Angeli), un centro per ragazzi affetti da disabilità (trasferito all’ex Icap), una sala riunioni per le associazioni del paese fra le quali quella della Pro-loco; nuovi locali della ex scuola furono inaugurati nel settembre 2010. Poi i fondi del Pnrr e la decisione di abbattere l’ex scuola, per realizzare l’asilo.