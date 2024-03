Arte in festa La domenica è gratis al museo

Porte aperte ai tesori d’arte. Oggi, prima domenica del mese, si rinnova in Umbria l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei, nei monumenti e nei parchi archeologici statali. E per l’occasione l’offerta si arricchisce con le iniziative organizzate in alcuni luoghi della cultura.

Cominciando da Perugia, oggi si può visitare gratuitamente la Galleria Nazionale dell’Umbria, dalle 8.30 alle 19.30, in attesa della grande mostra “L’enigma del Maestro di San Francesco. Lo stil novo del Duecento umbro” al via dal 10 marzo. Porte aperte all’Ipogeo dei Volumni con il consueto orario festivo dalle 9 alle 13.30 e con speciale visita guidata gratuita a cura della responsabile Maria Angela Turchetti e del personale, alle 10.30 (non serve la prenotazione). Il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria è aperto dalle 8.30 alle 19.30 e alle 17 propone nella Biblioteca un concerto a ingresso libero “Lieb Ama“ con melodies, lieder e canzoni eseguite dal Duo AmA con Francesca Bruni, soprano e Sabina Belei, al pianoforte e con la partecipazione dell’attore Stefano de Majo. In collaborazione con Ars et Labor

Appuntamento anche a Villa del Colle del Cardinale, aperta dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, con due due guidate gratuite alle 11 e alle 15 nelle quali si racconterà la storia della Villa e del suo parco.

E ancora a Gubbio c’è “Alla scoperta”, doppia visita guidata di un’ora a cura di Sistema Museo: alle 11.30 si va al Teatro Romano e Antiquarium, alle 16 a Palazzo Ducale, aperti dalle 8.30 alle 19. Il costo del tour è di 5 euro o 8 euro per chi partecipa alla visita ad entrambi i siti. Gratis per bambini.

Spoleto dà appuntamento alla Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato con apertura dalle 9.30 alle 18.30 . A mezzogiorno c’è “Uno sguardo dall’alto”, visita guidata di Sistema Museo, al costo di 5 euro, gratuita per i possessori della Spoleto Card. Info e prenotazioni allo 0743224952

Da ricordare che per tutta la giornata c’è l’ingresso gratuito anche al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto, al Museo Paleontologico Boldrini di Pietrafitta (9-13, 15-18.30) al Tempietto sul Clitunno a Campello (aperto dalle 10 alle 15), all’Area Archeologica di Carsulae a Terni (orario 9.30-13 e 14-16.30) a Castello Bufalini di San Giustino (aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30) e al Museo Archeologico Nazionale di Orvieto, dalle 8.30 alle 19.15.

Sofia Coletti