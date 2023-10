In occasione della ’Giornata del Contemporaneo’, domani alla Pinacoteca comunale in programma alle ore 11 una visita guidata alla Collezione d’Arte Contemporanea con focus alla Donazione Nuvolo. In via straordinaria, per l’occasione saranno esposte fino al 22 ottobre le serotipie realizzate dall’artista tifernate nel 1967-68’. L’evento è in collaborazione con l’Associazione Archivio Nuvolo.