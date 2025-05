Allievi ispettori doneranno il sangue

SPOLETO Anche gli allievi ispettori della scuola di polizia pronti a donare sangue. Nell’auditorium dell’Istituto per sovrintendenti “R. Lanari“ si è tenuto l’incontro tra l’associazione volontari della polizia e i 486 frequentatori del 19° corso allievi vice ispettori nell’ambito dell’iniziativa “10esima marcia del donatore“ Presenti all’incontro il direttore dell’istituto, Teresa Panone, il presidente Donatori Nati Claudio Saltari e il presidente Avis Spoleto, Roberto Bastianelli. L’obiettivo dell’iniziativa e della raccolta straordinaria di sangue è quello di trasmettere il messaggio che "chi dona sangue dona la vita", perché il sangue è l’energia che alimenta la vita del corpo umano. Il sangue, inoltre, non può essere creato in laboratorio: perché qualcuno lo possa ricevere, occorre che qualcun altro lo doni e per questo il sangue non basta mai. Gli allievi viceispettori hanno anche potuto ascoltare la commovente e significativa testimonianza di un socio dell’Avis, che ha reso tangibile l’importanza della donazione. L’iniziativa "10esima marcia del donatore", consentirà ai frequentatori del 19° corso di dare le proprie adesioni e, quindi, di donare il sangue all’Avis di Spoleto.