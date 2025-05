TERNI L’impianto Bioter di Maratta " comunica il riavvio senza attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato" e l’assessore regionale all’ambiente, Thomas De Luca, chiede agli uffici il riesame dell’intera autorizzazione. "L’impianto di coincenerimento Bioter di Terni, autorizzato nel 2017 e che aveva comunicato la sospensione dell’attività dal febbraio 2020, a seguito della sentenza del Tar, ha comunicato ai servizi regionali la messa in esercizio dell’impianto a far data dal 13 maggio 2025. A tale proposito si precisa che per “messa in esercizio“ si intende l’avvio dell’attività e la prima accensione dell’impianto, a differenza della “messa a regime“ che invece riguarda l’avvio della produzione vera e propria e che deve avvenire entro 90 giorni dalla messa in esercizio – così la Regione – Nonostante il ricorso della Regione Umbria al Consiglio di Stato - per il quale è stata richiesta l’anticipazione della trattazione dell’udienza decisoria che dovrebbe essere imminente - l’azienda ha deciso, assumendosene integralmente la responsabilità, di riattivare l’impianto, sebbene non risulterebbe essere stato adeguato alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat conclusions) come da anni è stato richiesto dall’autorità competente". Da qui la richiesta di riesaminare l’autorizzazione.