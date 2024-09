Art Bonus “Le indulgenze di Monteluce“ . Puliumbria Group restaura il manoscritto

Un’altra opera letteraria restaurata grazie all’incentivo Art Bonus e alla donazione della mecenate Maura Lepri dell’azienda Puliumbria Group Service SRL, di Sant’Andrea delle Fratte. "Il mio amore per la lettura - dice Maura - mi ha portata a donare per il restauro di un manoscritto della Biblioteca Augusta. In modo particolare ho scelto “Le indulgenze di Monteluce“ come omaggio al quartiere in cui sono nata". Si tratta di un’opera con legatura in cuoio. Contiene una raccolta di indulgenze e grazie concesse al monastero femminile di Monteluce di Perugia. Il monastero, francescano osservante, è importante per la storia della città del XV secolo perché ha ospitato le figlie della nobiltà cittadina che hanno arricchito la chiesa con importanti commissioni, come la pala dell’Incoronazione della Madonna di Raffaello. Molte di esse erano letterate e si impegnarono nella traduzione in italiano di opere altine e nella loro copia in uno scriptorium allestito per lo scopo. Il manoscritto era in pessime condizioni di conservazione: molte carte erano perforate dall’inchiostro fortemente acido, completamente friabili, tanto che si rischiava la perdita definitiva del testo. Gli interventi di restauro, ad opera della restauratrice e conservatrice Antonella Filiani, terminati nel dicembre 2023, hanno visto succedersi una meticolosa spolveratura del volume, per la rimozione dello sporco superficiale, il montaggio delle carte di e della coperta, la scucitura e smontaggio del manoscritto e

conseguente lavaggio e deacidificazione.