Art Bonus Altri cinque beni da “salvare“. Tra questi anche porta Sant’Antonio

Il Comune di Perugia allunga la lista dei beni da risanare con Art Bonus, lo strumento di mecenatismo moderno che prevede erogazioni liberali da parte di mecenati, con conseguente credito d’imposta, per la valorizzazione e riqualificazione di beni pubblici, storici ed artistici. Al momento sono oltre 30 i beni finanziati e recuperati, grazie alle donazioni di circa 550 mecenati per un importo che supera abbondantemente i 2 milioni di euro. Per proseguire lungo la strada intrapresa la giunta, su proposta dell’assessore Otello Numerini, ha approvato la delibera con cui ha inserito altri cinque beni nella campagna 2023. Gli interventi che si intendono effettuare, nel dettaglio, sono: il restauro della lapide dedicati ai caduti della Grande Guerra in località san Martino dei Colli, situata sul muro absidale della chiesa parrocchiale, per un importo stimato di 2.500,00 euro; il restauro di una statua sulla facciata di Palazzo dei Priori, raffigurante un agnello (12.330 euro); il restauro della porta di Sant’Antonio 130.000 euro); la riqualificazione della piazza interna del borgo di Collestrada (28mila euro) e il restauro di un’edicola votiva a Prepo (10.000 euro). "Grazie allo strumento di Art Bonus – spiega Numerini – siamo finora riusciti ad ottenere importanti risultati riqualificando numerosi monumenti della città che richiedevano opere di restauro e valorizzazione. Ciò si deve alla generosità dei perugini, siano essi imprenditori, associazioni o singoli cittadini a conferma dell’attaccamento, dell’amore e del senso di appartenenza dei cittadini verso Perugia".