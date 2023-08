ARRIVO A SORPRESA

Visita a sorpresa, domenica, del sottosegretario ai beni culturali Vittorio Sgarbi a Isola Maggiore. Il celebre critico d’arte è arrivato nel cuore del Trasimeno in compagnia del sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli (insieme nella foto) e ha visitato con grande interesse a attenzione il percorso museale di Isola.

"Ha mostrato una cultura e preparazione infinita e disponibilità verso tutti – racconta Silvia Silvi della ProLoco Isola Maggiore – e soprattutto l’impegno a tornare con un po’ più di fresco ad ottobre. Grazie al sindaco Mario Agnelli per averlo portato, grazie al professor Sgarbi per essere tornato, l’aspettiamo di nuovo, isola Maggiore non la si finisce mai di conoscere e di apprezzare".