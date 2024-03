Arriva la videosorveglianza. Diciassette telecamere a guardia di borgo e frazioni

Diciassette occhi elettronici intelligenti a guardia del borgo e delle frazioni. C’è il via libera dalla giunta di Piegaro al progetto esecutivo di videosorveglianza da installare su tutto il territorio comunale. Un investimento da 250.000 euro, finalizzato, come spiega il sindaco Roberto Ferricelli, a garantire un maggior controllo del territorio e incrementare la sicurezza dei cittadini. Per la sua realizzazione l’amministrazione comunale ha già inoltrato una richiesta di contributo a valere sulle risorse stanziate della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevedendo un cofinanziamento di 50 mila euro pari al 20% del valore complessivo. Il progetto che si intende mettere a punto consiste in un sistema di videosorveglianza articolato in 14 postazioni fisse con 17 telecamere, in grado di garantire un monitoraggio automatico, continuo ed efficiente degli accessi e delle uscite dal territorio del comune di Piegaro, assicurando al contempo la massima cooperazione tra le forze dell’ordine presenti sul territorio.

"L’obiettivo che ci si prefigge – spiega nel dettaglio Ferricelli – è la realizzazione di un sistema di videosorveglianza conforme alle norme vigenti, degli accessi al territorio comunale e successivamente di alcuni siti più sensibili, al fine di garantire un maggior controllo del territorio ed incrementare la sicurezza dei cittadini. Il progetto ha visto una fase di studio e condivisione con la polizia locale e le altre forze dell’ordine. Il passo successivo sarà l’integrazione ai sistemi di sorveglianza dei comuni limitrofi".Una sua futura integrazione con telecamere ubicate in punti strategici consentirà inoltre di prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Il controllo delle aree monitorate sarà 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’approvazione di questo progetto segue di poche settimane la sottoscrizione da parte del Comune di Piegaro del nuovo Patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura di Perugia. Il Comune, che anche in assenza di finanziamento intende realizzare questo progetto a stralci funzionali, si impegna a cofinanziarlo comprendo il 20% della spesa totale.