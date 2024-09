Arriva la succursale dell’Alessi. La scuola green per 350 alunni: "Un edificio amico dell’ambiente"

C’è anche una fontana quadrata che zampilla nel cortile della nuova scuola a impatto zero. Eccoci alla succursale nuova di zecca dell’Alessi, che dal suono della prima campanella ospita 350 liceali delle classi prime dislocati in 14 aule. L’edifico, grigio, rosso e bianco, ha anche una sala ricreativa, sala professori, ufficio amministrativo e servizi, dislocati su 3 piani fuori terra. Ieri, con una cerimonia in cui si sono alternati i discorsi ufficiali e le performance degli studenti riprese dai droni, la presidente della Provincia Stefania Proietti ha tagliato il nastro insieme alla consigliera Erika Borghesi, al super preside Silvio Improta, agli assessori comunali Francesco Zuccherini e Francesca Tizi.

"Quella inaugurata stamattina – spiegano dalla Provincia – è la prima delle tre strutture che entro l’anno 2025-2026 andranno a comporre il nuovo polo scolastico del capoluogo umbro. Un progetto, del valore complessivo di oltre 12 milioni di euro, interamente progettato dai tecnici della Provincia di Perugia e iniziato a costruire nel febbraio 2022".

"E’ una grande giornata di festa – prosegue Proietti, mentre gli studenti in t-shirt rosse, nere e bianche (i colori dello Scientifico) applaudono insieme al preside, agli insegnanti e ad alcuni genitori - Consegniamo alla città una scuola a impatto ambientale praticamente pari a zero".

E poi rivolgendosi agli oltre 300 ragazzi del Liceo Alessi presenti alla cerimonia: "Vi auguro, dopo essere usciti da questo percorso scolastico, di realizzare tutta la città in questo modo, amica dell’ambiente con voi al centro". "Siamo in un luogo strategico per la città – ha osservato la consigliera delegata all’edilizia scolastica Borghesi -, dove è già presente una scuola e un centro congressi. Abbiamo davvero realizzato qualcosa di meraviglioso in tempi estremamente brevi e questo è frutto dell’impegno di tutta la struttura dell’Ente. L’intero progetto - va avanti la consigliera - è stato realizzato dalla Provincia a dimostrazione di come l’Ente sia dotato di professionalità di cui andare orgogliosi. I nostri uffici in questo momento sono impegnati su tanti progetti che si avvalgono di finanziamenti importanti sia sul versante dell’edilizia che della viabilità".

Silvia Angelici