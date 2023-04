Arriva in città la Fanfara dei Bersaglieri

GUALDO TADINO – Un concerto sul tema "La pace si può" è in agenda per il prossimo 28 aprile al teatro Don Bosco. Lo organizza, col patrocinio del Comune, con main sponsor Dunia Pack, l’Associazione volontari per il servizio internazionale (Avsi), di cui sono referenti a livello locale Giuseppe Ascani e Marinella Gentilucci. E’ prevista l’esibizione straordinaria della Fanfara dei Bersaglieri intitolata al "Colonnello R. Reggianini", per una serata di spettacolo nella quale musica e solidarietà si fondono, cooperano: è la prima uscita stagionale della Fanfara, che eseguirà brani nuovi con la consueta energia e al contempo solennità, caratterizzanti ogni performance artistica e musicale del gruppo di bersaglieri, una formazione di soli ottoni, trombe, flicorni e basso tuba, nata agli inizi del 2019.

Si preannuncia uno spettacolo piacevole e coinvolgente, un appuntamento unico nel suo genere, perché mescola all’esibizione della Fanfara dei bersaglieri, spaccati di poesia e di comicità; in scaletta ci sono significativamente anche i nomi di Franco Ronca e di Marco Bisciaio, ben noti personaggi creativi ed attori locali. I fondi raccolti nella serata serviranno per sostenere i progetti dell’Avsi in 39 paesi; il responsabile Ascani dice che "la pace è possibile lavorando e collaborando per il benessere del prossimo attraverso l’attuazione concreta di progetti come quelli di Avsi, che vuole farsi vicina e rispondere con prontezza e in modo tangibile a chi chiede aiuto. Un abbraccio reso possibile da chi dona. La pace si può, ma non si fa da sola, ha bisogno di noi. Cominciamo noi ad aprirle la strada. Proviamoci, scegliendo di sostenere progetti che portano aiuti concreti e avviano sviluppo". I biglietti per partecipare alla serata sono già in prevendita presso il bar Mazzini, in corso Piave.

Alberto Cecconi