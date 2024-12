Arriva il paniere delle eccellenze locali. E i bambini pensano all’albero del cuore

La Fondazione Ant è di nuovo pronta a portare solidarietà e bontà in ogni casa con due iniziative: il “Paniere delle eccellenze“ e l’“Albero del Cuore“. Il primo è l’iniziativa di raccolta fondi che l’associazione, nata per la prevenzione e la lotta ai tumori, organizza in Umbria per la quattordicesima volta, grazie al sostegno di oltre 95 aziende del territorio e con il partenariato di enti e associazioni di categoria. I doni solidali sono disponibili nella sede ANT di Perugia, in via Birago 48-52, allo Charity ANT in via dei Filosofi 74, al Quasar Village fino al 23 dicembre e nelle piazze dell’Umbria. Quanto all’albero del cuore, sono oltre 550 gli alunni delle scuole di Perugia e dintorni che, sotto la supervisione dei loro insegnanti e con l’aiuto dei volontari Ant, hanno realizzato con materiali di recupero donati dalle imprese del territorio delle originali decorazioni per l’Albero di Natale esposto, fino al 23 dicembre, nel cuore del centro commerciale di Corciano.