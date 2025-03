Area del Mercato Vecchio. Timori per il cantiere

Confesercenti ha partecipato con preoccupazione all’incontro relativo ai lavori previsti nell’area del Mercato Vecchio, promosso dall’amministrazione comunale. L’associazione, così come il Comitato “Vivi il centro“, è perplessa sull’opportunità di attuare un intervento come questo in un periodo economicamente difficile e con altri cantieri in attività, viste anche le criticità che gravano sulle attività commerciali del centro storico. "Non abbiamo potuto prendere visione né del progetto esecutivo né degli obiettivi specifici – afferma la presidente Francesca Chiavari – dunque la nostra associazione si riserva di esprimere le proprie valutazioni quando saranno messe a disposizione della cittadinanza tutte le necessarie informazioni. Confesercenti propone, comunque, che, per la tutta durata dei lavori, sia possibile parcheggiare nella piazza principale, solo nei giorni feriali e previo accordo con i commercianti". "La piazza viene da tempo utilizzata – aggiunge – per manifestazioni, raduni di moto, auto, esposizioni ed attività di vario genere e, quindi, non si dovrebbe ritenere scandaloso o inappropriato utilizzarla per la sopravvivenza del centro storico in un periodo di emergenza per la nostra città". Gli interventi in piazza del Mercato Vecchio riguarderanno la ripavimentazione in pietra-cemento e la valorizzazione dei Nicchioni Romani a livello di arredo urbano e di illuminazione.

s.f.