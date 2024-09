“Architettura Vivente”, Stefano Boeri nell’anteprima di “Seed“

Due grandi anteprime per il ritorno di “Seed - Design actions for the future“, il festival internazionale che promuove l’incontro tra arti e scienze, tra cultura del progetto, discipline umanistiche e altri campi del sapere che si terrà dal 25 al 28 settembre all’Auditorium San Francesco al Prato. La terza edizione del festival, promosso dalla Fondazione Guglielmo Giordano e curato dall’Istituto Nazionale di architettura è dedicata al tema degli “Equilibri” e riunisce oltre 50 esperti tra architetti, designer, scienziati, filosofi e artisti, con l’obiettivo di dare forma a un “pensiero complesso” con talk, concerti, installazioni e incontri attraverso la lente di cinque macro-aree tematiche, quali design, architettura, urbanistica, territorio e planet life.

Questa settimana viene anticipato da due eventi. Venerdì 20 alle 21 alla Sala dei Notari l’architetto Stefano Boeri (nella foto) terrà una lecture dal titolo “Architettura Vivente” nella quale racconterà argomenti a favore di un’idea della natura come forza vivente e sovversiva, come tessuto dinamico e imprevedibile di vite interconnesse, capace di rigenerare le pratiche e le teorie dell’architettura e dell’urbanistica. L’introduzione musicale sarà di UmbriaEnsemble, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Sabato 21 sarà invece l’auditorium San Francesco al Prato a ospitare l’anteprima esclusiva di “Urban Impressionism solo piano” il nuovo tour europeo di Dardust, pianista, compositore e produttore multiplatino tra i più influenti della sua generazione. Il concerto, in scena alle 21 è realizzato in sinergia da Mea Concerti (quale anteprima della stagione Sanfra), e Seed, nell’ambito del Festival.

Dardust, è Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione. Autore e produttore d’eccezione, ha firmato numerosi grandi successi italiani vantando un palmarès di oltre 90 dischi di platino. L’artista ha pubblicato una trilogia di dischi: 7 nel 2015, Birth del 2016 e S.A.D Storm and Drugs del gennaio del 2020. Prevendite dei biglietti su circuiti TicketItalia e TicketOne.