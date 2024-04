Aperture straordinarie per i certificati

SPOLETO - Certificati elettorali, apertura straordinaria dello sportello del cittadino. In occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo dell’8 e 9 giugno, ai fini del rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, sono previste quattro aperture straordinarie dello sportello del cittadino (sabato 27 e domenica 28 aprile dalle 8 alle 14, martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio - orario continuano 8-20). Si ricorda inoltre che dal 4 marzo 2024 è stato attivato sul portale dell’Anpr - Anagrafe nazionale della popolazione residente (www.anagrafenazionale.interno.it) un servizio che consente all’elettore (titolare di Spid o Cie) di scaricare il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in formato pdf, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale. Il certificato contiene i dati previsti dalla normativa e può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati.