Anziana scomparsa nella notte, ritrovata in buone condizioni

Narni (Terni), 8 ottobre 2021. E' stata ritrovata in tarda mattinata, in buone condizioni, la donna di 74 anni che nella notte si era allontanata dalla propria abitazione, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. A dare l'allarme erano stati i familiari. Vigili del fuoco, carabinieri e addetti del Sasu hanno quindi avviato le ricerche su una vasta aerea, tanto da richiedere anche l'intervento dell'elicottero degli stessi vigili del fuoco. E' stato proprio il personale del mezzo aereo ad avvistare la donna, poi raggiunta a terra dai soccorritori. L'anziana, le cui condizioni vengono definite buone, è stato quindi trasportata da un'ambulanza del 118 in ospedale per ulteriori controlli.