Anziana investita muore dopo giorni di agonia. Inchiesta per omicidio stradale

Città della Pieve (Perugia), 18 agosto 2023 – Stava attraversando la strada a piedi quand’è stata investita da un’auto, ed è deceduta dopo tre giorni di agonia. Il tragico incidente, avvenuto l’8 agosto, è costato la vita all’ottantenne di Città della Pieve Dina Nappini.

L’anziana stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali in viale Marconi quando, per cause che saranno oggetto dell’inchiesta aperta dalla Procura è stata travolta da una vettura condotta da un ventenne. La donna era rimasta ferita nell’impatto contro la macchina e poi per la rovinosa caduta a terra.

Nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarla, la signora Nappini è spirata l’11 agosto. Adesso il sostituto procuratore Giuseppe Petrazzini ha aperto un procedimento penale per omicidio stradale a carico del giovane conducente della vettura e disposto l’autopsia sulla salma eseguita ieri dal medico legale Sergio Scalise.