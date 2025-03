FOLIGNO La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Stefano Zuccarini, ha approvato la delibera che dà il via libera alla realizzazione del bypass del percorso ciclabile lungo l’antica via Flaminia, in località Palazzaccio. "L’opera - sottolinea il sindaco Stefano Zuccarini - collegherà questa località con la frazione di San Giovanni Profiamma, migliorando la viabilità ciclabile e garantendo un tragitto più sicuro e agevole per tutti coloro che utilizzano la bicicletta, sia come mezzo di trasporto quotidiano, sia per attività ricreative. Questa infrastruttura, più volte sollecitata dai cittadini e dagli appassionati delle due ruote, rappresenta un importante passo avanti nella promozione della mobilità sostenibile sul territorio comunale. Grazie alla rapidità dei lavori previsti, il nuovo tratto ciclabile potrebbe essere fruibile già prima dell’estate, offrendo così un’ulteriore opportunità di scoperta del territorio in bicicletta. L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel migliorare la rete ciclabile e favorire un modello di mobilità sempre più sostenibile ed efficiente per tutti". Questa ulteriore infrastruttura rappresenterebbe dunque un rafforzamento della vocazione ciclistica di Foligno, rafforzata e avvalorata, tendenzialmente, dalla conformazione geografica pianeggiante della gran parte del territorio comunale.