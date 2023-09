Anteprima del “PerSo“ con l’omaggio a Cecilia Mangini

Anteprima speciale oggi per il PerSo Film Festival, al via da sabato, con un omaggio a Cecilia Mangini, cineasta, documentarista e fotografa. Alle 17.30 al Salone Umbri ed Etruschi del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria si terrà una retrospettiva con la proiezione di tre cortometraggi di Cecilia Mangini scritti da Pier Paolo Pasolini: “Ignoti alla città“, “Stendalì suonano ancora“ e La canta delle marane“. Poi alle 19 alla Indigo Art Gallery in via Oberdan si inaugura la mostra fotografica “P. P. Pasolini, Sette scatti Volti del XX secolo di Cecilia Mangini“ con il curatore Paolo Pisanelli e Francesco Maggiore, che ha curato l’allestimento. Tra febbraio e marzo del 1958, Mangini incontra Pasolini e lo fotografa nel quartiere di Monteverde Nuovo e nella borgata Donna Olimpia, a Roma. Da quel servizio di sedici riprese Cecilia seleziona, sui provini a contatto, sette immagini (nella foto uno scatto). La mostra include una selezione di Volti del XX secolo e una serie di documenti manoscritti e dattiloscritti, di provini, e il cortometraggio ’PPP l’apertura al mondo’ di Paolo Pisanelli.