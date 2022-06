Annuncia il suicidio in un vocale all'amico: salvato dalla polizia

Perugia, 12 giugno 2022 - Un vocale e la foto di un manoscritto: è questo il messaggio che si è visto arrivare da un amico. Apparentemente una situazione ordinaria, se non fosse che nel vocale l'amico dichiarava di volerla fare finita e ribadiva tale intento nel messaggio di addio contenuto nella fotografia.

Immediata la segnalazione e la richiesta di intervento al Numero Unico di Emergenza. Dopo pochi minuti, le pattuglie della Volante della Questura di Perugia erano a casa dell'uomo. All'arrivo dei poliziotti, in casa non vi era traccia dell'uomo. Gli agenti hanno quindi verificato se avesse autovetture intestate ed è stata immediatamente diramata la nota di ricerca. Il veicolo, con a bordo l'uomo, è stato rintracciato in zona Case Nuove a Perugia. Fermato e identificato,è apparso scosso e in stato di forte agitazione: in lacrime agli agenti ha confessato di non riuscire più a sopportare il peso delle responsabilità legate al contesto personale e familiare. Gli agenti, dopo averlo tranquillizzato, lo hanno affidato alle cure del personale del 118, il cui intervento era già stato richiesto dalla Sala Operativa della Questura