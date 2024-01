Anna Tifu e Giuseppe Andaloro a Solomeo. Viaggio in musica tra suggestioni ispaniche e tzigane

Una giovane e lanciatissima violinista segna la ripresa della stagione di concerti al teatro Cucinelli si Solomeo, organizzata d’intesa dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e dalla Fondazione Perugia Musica Classica. Così oggi alle 17.30 si esibirà Anna Tifu (nella foto), vincitrice nel 2007 del prestigioso Concorso Internazionale George Enescu di Bucarest e considerata una delle migliori interpreti della sua generazione, insieme a Giuseppe Andaloro al pianoforte, già Premio Busoni e primo premio al Hong Kong International Piano Competition 2011. Il duo, che nel 2018 ha debuttato per la casa discografica Warner Classics con l’apprezzato album Tzigane, presenterà a Solomeo un programma tra Ars gallica e suggestioni ispaniche e zigane, con la celebre e unica “Sonata per violino e pianoforte“ di César Franck, la rapsodia da concerto “Tzigane“ di Maurice Ravel, la “Fantasia da concerto sulla Carmen op. 25“ di Pablo de Sarasate e la più rara “Fantasia op. 131 “di Robert Schumann, originariamente composta per violino e orchestra.

Anna Tifu suona il violino Antonio Stradivari “Marèchal Berthier” 1716 ex Napoleone della Fondazione Canale di Milano: nata a Cagliari ha iniziato lo studio del violino a 6 anni sotto la guida del padre e a suonare in pubblico a 8 anni. A undici anni ha debuttato come solista con l’Orchestra National des Pays de la Loire e l’anno dopo, alla Scala di Milano con il Concerto n.1 di Max Bruch.

Un appuntamento molto atteso per la stagione di Solomeo arrivata alla XIV edizione che nel corso dell’anno proporrà anche Enrico Dindo al violoncello e Carlo Guaitoli al pianoforte, domenica 25 febbraio e il violinista Piercarlo Sacco, l’attore Roberto Recchia e i Solisti Aquilani, diretti da Orazio Sciortino domenica 17 marzo. Informazioni e biglietti sul sito perugiamusicaclassica.com.