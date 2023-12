Angelini nuovo diesse del Foligno: "Orgoglioso di essere qui"

FOLIGNO - Simone Angelini è il nuovo direttore sportivo del Foligno Calcio. Il diesse inizierà la sua nuova avventura con il sodalizio biancazzurro a cominciare dall’impegno casalingo del Foligno impegnato, dopo le feste, contro il Todi. Contestualmente alI’ingresso di Angelini, Eros Quadrati assumerà la carica di ‘Club Manager’ al fianco del presidente Filippetti. In passato Simone Angelini ha ricoperto lo stesso ruolo con la Trevana, il Bevagna e in Eccellenza con il Torgiano. Angelini è poi tornato in Promozione con il Gualdo Casacastalda dove, a seguito della vittoria play-off nella stagione 2018/2019, compie nuovamente il salto in Eccellenza. Tornato nel massimo campionato regionale, dalla stagione 2019/2020 ha ricoperto per 4 anni il ruolo di direttore sportivo del Castiglione del Lago. "Ringrazio la società per l’opportunità, poter rappresentare il ‘Falco’ è motivo di immenso orgoglio – queste le prime parole di Angelini, folignate doc, nella veste di diesse –. Arrivo con umiltà e in punta di piedi, per aiutare la società a professionalizzare l’ambiente e dare seguito al lavoro intrapreso nella prima parte di stagione. Qui ci sono tanti giovani di valore – aggiunge Angelini – e il mio compito è quello di aiutare loro e lo staff tecnico a crescere sotto tutti i punti di vista".

C.Lu.