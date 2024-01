Angela Finocchiaro al Teatro Menotti con “Il calamaro gigante“

SPOLETO – Attrice molto amata al cinema e in palcoscenico, due volte vincitrice del David di Donatello, Angela Finocchiaro (nella foto) è la protagonista de “Il calamaro gigante“, in scena giovedì alle 20.45 al Teatro Nuovo Menotti per la stagione di prosa spoletina. Lo spettacolo è tratto dal romanzo di Fabio Genovesi, che firma l’adattamento con la stessa Finocchiaro e Bruno Stori che recitano in palcoscenico insieme a otto performer. La regia è di Carlo Sciaccaluga.

E’ la storia di una donna e di un uomo scontenti delle loro vite: travolti da un’onda iniziano il viaggio che onda dopo onda li sbatterà a vivere le avventure di donne e uomini che invece hanno avuto il coraggio di abbracciare il mare e la vita come un’unica, strabiliante meraviglia. Nei loro panni, i due protagonisti vivono le loro battaglie, si esaltano e si disperano in un racconto che schizza tra i secoli e i continenti ricorrendo a tutti i linguaggi offerti dalla narrazione: immagini, scenografie, musica, danza. I biglietti si possono prenotare al Botteghino dello Stabile dell’Umbria, allo 07557542222.