Angela e Kristiana Un libro nato in corsia

UMBERTIDE – Una storia di amicizia, arte e bellezza nata dal dolore, tra le camerate della ex Prosperius (oggi Istituto Clinico Altotiberino). Protagoniste Angela Kosta, giornalista, poetessa e traduttrice originaria dell’Albania, da anni residente ad Umbertide e Kristiana Sterjo, una ragazza anch’essa albanese, malata e poi guarita da una leucemia che la costrinse su sedia a rotelle, per lungo tempo ricoverata nella clinica umbertidese.

Qui lavorava e lavora come operatrice Kosta che rimase affascinata dalla forza interiore di Kristiana, tanto da voler realizzare assieme a lei un libro per bambini intitolato "L’Arcobaleno e la piccola Sara".

"Dopo un intervento di trapianto al midollo – racconta Angela Kosta – Kristiana fu ricoverata in Oncologia pediatrica al Santa Maria della Misericordia di Perugia. La chemioterapia ebbe gravi effetti collaterali che la portarono alla paralisi e da qui alla ex Prosperius. Kristiana – continua la scrittrice – fu ospitata per otto mesi gratuitamente. La consideravo una figlia. Un giorno, lei aveva solo 12 anni, la vidi disegnare: era bravissima e le promisi che un giorno avremmo fatto un libro insieme. Dopo più di dieci anni finalmente abbiamo portato a termine il nostro progetto: è lei è l’autrice dei disegni della mia nuova fiaba intitolata ’L’Arcobaleno e la piccola Sara’. Oggi Kristiana, già pittrice, è laureata in giurisprudenza in Albania".

Il ricavato del libro (impaginato da Catia Rossi, stampa a cura di Monia Tirimagni) è stato destinato alla Associazione Daniele Chianelli per la ricerca di leucemia e linfomi. Una bella storia che nasce dalla sofferenza, ma anche e soprattutto dalla forza di volontà e dalla grande amicizia.

Pa.Ip.