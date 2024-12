Andrea Stella, dalla Rupe alla Formula 1

Da Orvieto al tetto del mondo sulle piste di Formula 1: l’ingegner Andrea Stella torna a casa. Il sindaco, Roberta Tardani, ha organizzato per lunedì alle 18 un incontro pubblico nella Sala dei 400, condotto da Gianluigi Basilietti, giornalista Ansa. Tutto nasce nella sua città natale, quando Andrea rimane incantato dai motori e dalla preparazione delle macchine da corsa che arrivavano a Orvieto per correre “La Castellana“, una delle sue passioni giovanili più forti.

Quello del Team Principal, incarico rivestito alla McLaren diventata campione del mondo costruttori dopo diciotto anni, lo ha portato a essere il “capo“ di una squadra internazionale, i cui proprietari, sponsor, tecnici sono un grande “insieme“. Le sue grandi capacità, le competenze non solo tecniche, la sua pervicacia nel programmare, l’indiscutibile abilità nella gestione delle risorse umane (punto da lui ritenuto basilare per favorire la crescita e l’affermazione di piloti, ingegneri), il suo parlare in modo chiaro, schietto e che non è retrò anche se fa tesoro del passato, i risultati ottenuti sul campo, hanno messo d’accordo tutti, da CYVN Holdings (fondo sovrano di Abu Dhabi da poco azionista di maggioranza) da Mansour Ojjeh (francese con cittadinanza saudita) a Zak Brown (imprenditore americano e attuale AD di Mc Laren F1) che, recentemente, ha detto di Andrea: "E’ il migliore fra tutti".

Lunedì Orvieto, i suoi concittadini lo accoglieranno con l’applauso che merita.