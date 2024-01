Anche il ’PalaRota’ incassa l’autogol. No al finanziamento per il restyling

Impianti sportivi, Spoleto costretto ad ingoiare l’ennesimo boccone amaro. Dopo l‘esito negativo del bando "Sport e Periferie" presentato dal Comune per il progetto di riqualificazione della pista di atletica, la Provincia di Perugia deve incassare anche il mancato finanziamento per il restyling del palazzetto dello sport "Don Guerrino Rota". A comunicarlo sono i consiglieri comunali di Alleanza Civica, Profili e Dottarelli: "Il Comune di Spoleto aveva chiesto alla Provincia di Perugia (proprietario del palasport) di intervenire sull’impianto sportivo con fondi del Pnrr, ma sembra che il progetto presentato non sia risultato tra i destinatari di finanziamento. È davvero un peccato per il nostro ’PalaRota’, l’unico impianto sportivo degno di nota della città, che ha un evidente bisogno di interventi di restauro, viste le condizioni in cui versa, sia all’interno che all’esterno. Mentre in Umbria tanti impianti sportivi nascono o saranno migliorati, quelli di Spoleto, per incapacità e scarso peso politico, sono perseguitati dalla sfortuna e continuano ad essere esclusi da qualunque intervento di riqualificazione".

Se per il PalaRota quindi bisognerà individuare una nuova soluzione, per la pista di atletica l’amministrazione comunale spera ancora in una ipotetica seconda trance di finanziamento, ma il sindaco ha comunque già illustrato un eventuale piano B. Nel caso il progetto da 1,4 milioni di euro non dovesse essere finanziato per 700mila euro dal bando ’Sport e periferie’ l’amministrazione ridimensionerà il progetto ai 700mila euro già stanziate dal Comune. Ma non finisce qui perché prosegue anche l’iter già avviato per il restyling del palatenda di via Conti, utilizzato durante la pandemia dalla Usl per allestire il centro vaccinale. Gli uffici comunali infatti, dopo l’esito della prima gara per l’affidamento degli interventi di riqualificazione e della gestione andata deserta, si preparano a ripubblicare il bando del projet financing che prevede la realizzazione di quattro campi da padel e di due palestre polifunzionali. A fronte di un intervento di oltre 700mila euro il comune concede la gestione per 25 anni. La Palasport Spoleto che ha proposto il projetc financing è pronta a partecipare alla seconda selezione pubblica con l’obiettivo di avviare i lavori prima possibile e di inaugurare il nuovo centro sportivo già nell’estate 2024. La stessa PalaSport Spoleto in quanto proponente del projet financing ha la priorità su altri eventuali concorrenti.