Amelia e i suoi prodotti si fanno conoscere anche in Turchia

AMELIA La città partecipa all’ottava edizione dell’International Kaleici Old Town Festival in svolgimento ad Antalya, in Turchia. L’evento, con 40 Comuni provenienti da 26 Paesi di tutto il mondo, celebra 100 anni dalla fondazione della Repubblica di Turchia. In rappresentanza di Amelia sono presenti il sindaco Laura Pernazza (presidente della Provincia) e l’assessore alla cultura e turismo Elide Rossi,con il progetto “amerinotipico”. "Siamo orgogliose di rappresentare Amelia in un contesto internazionale così prestigioso – dichiara Laura Pernazza - che ci consente di far conoscere la città e il progetto “amerinotipico” e di creare legami e connessioni con le altre città provenienti da tutto il mondo".