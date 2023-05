Ambulatori per osteoporosi e patologie della tiroide

Due nuovi ambulatori per l’osteoporosi e per le patologie della tiroide all’ospedale di Foligno, che prenderanno per mano il cliente e lo accompagneranno nell’affrontare tutto il percorso. Ieri la presentazione dei due nuovi servizi della Medicina interna, già attivi al San Giovanni Battisti. "Due servizi – ha spiegato il direttore della Medicina interna, Lucio Patoia – molto rilevanti dal punto di vista dei numeri. L’osteoporosi riguarda infatti il 13 per cento delle donne in Italia, quindi fino a 7mila donne a Foligno. Gli uomini alle prese con l’osteoporosi sono circa l’1 per cento, quindi anche a Foligno un migliaio di persone. Per la tiroide, si tratta di patologie diffuse. L’aspetto più insidioso sono i noduli ma solo lo 0,5 per cento sono maligni, anche se su grandi numeri si tratta di diverse persone esposte a rischio. E’ importante quindi seguire il paziente per tempo". Da qui il progetto di presa in carico unica.

Alla presentazione sono intervenuti anche il direttore dell’ospedale di Foligno, Mauro Zampolini e il sindaco Stefano Zuccarini. Il direttore ha espresso soddisfazione per il progetto che va verso una diminuzione dei tempi di risposta ai cittadini e delle liste d’attesa. "Si tratta dell’ennesimo obiettivo raggiunto – ha detto il sindaco Stefano Zuccarini – in un lavoro costante di valorizzazione delle eccellenze di Foligno come l’ospedale. In questo modo si valorizza infatti il nostro nosocomio, attribuendo una importante specializzazione".