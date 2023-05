’’Amarcord’’ degli ex liceali

Dai banchi di scuola al tavolo di un noto ristorante di Trevi. Dopo cinquant’anni gli ex alunni della sezione E del liceo scientifico Marconi di Foligno hanno passato una serata piena di ricordi e di spensieratezza.

Un gruppo unito e ancora saldo nonostante il tempo sia passato.

All’appello mancava solo Gianni Paris, quintanaro doc, che purtroppo ci ha lasciato. Ma la serata è servita anche a ricordarne la sua splendida figura.

La commozione non è mancata come non sono mancati i brindisi e la promessa di rivedersi ancora.

Ecco quindi gli appartenenti alla gloriosa sezione E dell’anno scolastico 1972-73: Gabriella Angelini, Luciano Angelucci, Teodoro Armillei, Stelio Bartocci, Giamprimo Bartoli, Moreno Battaglia, Lauretta Becchetti, Giampiero Brunelli, Francesca Cesarini, Maurizio Ciani, Antonino Cirocchi, Ettore Cristofari, Lorella D’Alessi, Lucia Ferranti, Fabio Fiordiponti, Giampiero Fusaro, Giovanni Maira, Giuseppe Marcucci, Lodovica Mazzolini, Maria Laura Menichini, Emanuela Nati, Patrizia Palmieri, Novella Paradisi, Gloria Parroni, Leonello Polticchia, Marco Riommi, Anna Ronchetti, Grazia Rossetti, Pietro Stella, Giampiero Tomassetti.