Alzato il sipario su “I Primi d’Italia“ . Premiati sul palco, comincia la kermesse

FOLIGNO Partenza in grande stile per la 25esima edizione de I Primi d’Italia. La città ha iniziato ad animarsi di appassionati, curiosi e visitatori a partire dalla prima giornata del Festival nazionale dei Primi Piatti, la maratona culinaria più appetitosa d’Italia. Una manifestazione che ha iniziato a vestire a festa l’intero centro storico, per promuovere la cultura del primo piatto in tavola. Hanno infatti preso il via le degustazioni, le lezioni di cucina, le dimostrazioni di grandi chef, le esposizioni delle produzioni alimentari di qualità e i momenti di spettacolo e di intrattenimento. A Foligno è tornato anche l’appuntamento annuale per i personaggi “Primi d’Italia“ e hanno così iniziato a sfilare sul palco di Largo Carducci anche quelli che quest’anno riceveranno il Premio. Tra i premiati la governatrice Donatella Tesei (per il sostegno al festival), Andrea Mainardi (cucina), Giovanni Cacioppo (spettacolo) e Padre Enzo Fortunato (premio speciale). Oggi toccherà invece a Silvio Pascolini (imprenditoria), Carmelo Campagna (economia), Marco Caprai (sociale), Gino Sirci e la medaglia oro olimpica 2024 Diana Bacosi (sport).