Altra tragedia sulla strada. Donna di 76 anni muore nello schianto tra due auto

Si allunga la scia di sangue sulle strade dell’Umbria, dove purtroppo continuano a registrarsi tragedie. L’ultima vittima della lunga serie è una signora narnese di 76 anni . Il marito , 80 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria di Terni. Intorno alle 9 di ieri a Montoro, nei pressi del cimitero della frazione, lo scontro tra due auto. Gli anziani coniugi sono stati condotti d’urgenza in ospedale dalle ambulanze del 118, purtroppo la donna non ce l’ha fatta. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è stato fra duevetture: una Citroen C3 condotta da un diciannovenne di Terni e una Fiat 500 vecchio modello con a bordo la coppia (l’uomo era alla guida). Un impatto che si è rivelato violento e in cui ad avere la peggio sono stati i due anziani, come detto trasportati d’urgenza al Santa Maria di Terni: l’uomo è stato ricoverato con riserva di prognosi mentre la donna si è spenta poco dopo, nonostante i tentativi di salvarle la vita messi in atto dal personale dell’ospedale. Praticamente illeso il diciannovenne e gli altri giovani che viaggiavano con lui. L’esatta ricostruzione dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Narni, che ha effettuato i rilievi tecnici del caso. Inevitabile l’apertura di un fascicolo da parte dell’autorità giudiziaria. In un post il sindaco di narni, Lorenzo Lucarelli, così commenta: "Una notizia tremenda, di quelle che sconvolgono un’intera comunità. Un abbraccio e vicinanza alla famiglia Nori".

In un altro post il profondo cordoglio dell’Associazione turistica Pro Montoro: "Una comunità non esiste solo nei momenti di festa, quando regnano i sorrisi e l’allegria, ma è altrettanto presente nei momenti di dolore e di sconforto, stringendosi intorno a chi soffre e facendo sentire la presenza e il calore. Questo cerca di fare in un momento così doloroso la Comunità Montorese, essere vicina a Bruno, Andrea e Katiuscia e tutta la loro famiglia. Un grossissimo abbraccio. Un fiore ed una preghiera per te, Ivana". Solo il giorno prima, venerdì, un uomo di 87 anni, ristoratore della zona, era stato investito a morte a Campello sul Clitunno, mentre attraversava la strada all’altezza delle strisce pedonali.

Ste.Cin.