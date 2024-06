Altra spaccata al supermercato. Sfonda la vetrina e ruba alcolici. Arrestato grazie ai cittadini

Sfonda la vetrata di un supermercato per rubare bottiglie di superalcolici, ma viene arrestato dai Carabinieri: è un polacco di 35 anni, con precedenti di polizia, che dovrà rispondere di furto aggravato. Fondamentale il ruolo dei cittadini che hanno segnalato con prontezza quanto stava accadendo, consentendo ai militari dell’Arma di intervenire e bloccare l’azione ladresca, stoppando anche il tentativo di fuga dell’uomo. E’accaduto l’altra notte quando l’uomo, dopo aver effettuato la spaccata, ha cominciato a prelevare bottiglie di liquore dagli scaffali, sei in totale. Ma in contemporanea sono partite segnalazioni di quanto stava accadendo al 112 consentendo l’intervento in tempi rapidissimi dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Assisi.

I militari sono arrivati in pochi minuti sul posto, cogliendo l’uomo in flagranza di reato, ancora intento ad impossessarsi di merce. Poi lo hanno fermato mentre cercava di darsi alla fuga con la refurtiva. Sono state così recuperate sei bottiglie di liquori, successivamente restituite al legittimo proprietario. Il polacco, accompagnato nella caserma di Santa Maria degli Angeli, è stato dichiarato in arresto e trattenuto nella camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si tratta dell’ennesimo episodio che ha visto preso di mira una struttura commerciale e segue casi analoghi che, in particolare a Santa Maria degli Angeli e Assisi, nelle ultime settimane che hanno coinvolto bar, una gelateria, un supermercato (anche in quel caso per portare via liquori e birre), un negozio che vende profumeria e prodotti per la pulizia della casa.

Maurizio Baglioni