Altotevere, addio a Vico Lodovini. Noto negoziante

SANSEPOLCRO – Lutto in Altotevere e a Sansepolcro per la morte, ieri, di Lodovico Lodovini – da tutti conosciuto come Vico. Aveva 90 anni e per decenni era stato punto di riferimento assieme alla famiglia, di un negozio di elettrodomestici attivo fino al 2006 a Sansepolcro dove in tanti andavano a fare acquisti anche dal versante umbro. Era il papà dell’attrice Valentina Lodovini. Vico verrà ricordato nell’immaginario collettivo tra i televisori, frigoriferi, cucine, lavatrici, macchine da cucire delle migliori marche dentro il suo negozio a Sansepolcro che ha portato avanti con successo insieme alla moglie Italiana, scomparsa nel 2011, poi con l’aiuto del figlio Michele che è stato a lungo con lui all’interno dell’esercizio commerciale, prima di trasferirsi a Città di Castello. I funerali si svolgono alle ore 15 di oggi nella cattedrale biturgense. Tanti i messaggi di cordoglio giunti in queste ore ai figli Nicoletta, Michele e Valentina.