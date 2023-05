Alluvione, stop ai camion sulla E45 Viabilità modificata, deviazioni e disagi

Pesanti ripercussioni in termini di viabilità e traffico di mezzi pesanti ieri nel territorio al confine tra Umbria e Toscana dove è stato effettuato un prefiltraggio in E45 direzione nord. Le forze dell’ordine del territorio, dalla polizia stradale di Città di Castello, ai carabinieri, guardia di finanza e squadre tecniche della zona sono state impegnate per tutta la giornata ad effettuare servizi di viabilità per evitare che, soprattutto i mezzi pesanti, si mettessero in viaggio percorrendo la E45 in direzione nord. Le alluvioni hanno provocato forti disagi nella valle del Savio, ma più in generale smottamenti, frane e piante cadute anche nei territori a ridosso della Valtiberina toscana. Strade alternative ugualmente non percorribili: la Statale 71 tra Quarto e Sarsina impraticabile per una serie di frane. A causa dell’emergenza maltempo in corso in Emilia Romagna, che interessa tra l’altro il relativo tratto della E45, di concerto con le Prefetture di Arezzo e Forli- Cesena, è stata dunque attuata una limitazione del traffico sul tratto toscano della E45. In particolare è stata disposta una deviazione ai mezzi pesanti a partire da Sansepolcro sud dirigendoli verso Arezzo. Il personale Anas è stato dislocato in corrispondenza degli accessi alla E45 al fine di limitare il transito dei soli mezzi pesanti (agli stessi tir è stata comunque garantita la percorrenza fino a Pieve Sud). Molti i tifernati che si trovavano in questi giorni nella zona colpita dall’alluvione per motivi di studio o lavoro. Tra di loro anche la squadra under 14 della Pallavolo Città di Castello a Cesena per le finali nazionali di categoria. A seguito dell’allerta meteo, che ha costretto le ragazze e i tecnici tifernati a rimanere blindati nella struttura che li stava ospitando, le finali nazionali sono state sospese.

L’evento è stato quindi annullato, la Fipav nei prossimi giorni deciderà in merito. Intanto le ragazze e tutto il personale che le accompagnava ieri hanno fatto rientro a Città di Castello, non senza difficolt. Sempre ieri altri disagi alla circolazione nella parte a nord della Valtiberina. La stessa Anas ha comunicato la chiusura al traffico della Statale 258 Marecchia nel comune di Badia Tedalda a causa di una frana. "La strada è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana che occupa l’intera carreggiata: il traffico leggero di lunga percorrenza è deviato sulla E45". Per i mezzi pesanti non resta che percorrere la A1, poiché in E45 era istituito il divieto di transito al traffico pesante tra Sansepolcro e Ravenna a causa dell’alluvione nel cesenate.

Cris