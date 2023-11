Alluvione in Emilia, dall’Umbria contributo di un milione all’anno

In analogia con quanto già fatto in occasione di gravi eventi calamitosi, come il sisma del 2016 che ha colpito il territorio umbro, le Regioni e Province Autonome italiane si sono attivate in sede di Conferenza Stato-Regioni per sostenere i territori dell’Emilia-Romagna colpiti dai terribili eventi alluvionali dello scorso mese di maggio, individuando un contributo di solidarietà attraverso la riprogrammazione solidale delle risorse Feasr 2023-2027. È stato questo il primo punto all’ordine del giorno discusso in sede di Comitato di monitoraggio del Csr per l’Umbria 2023-2027 che si è riunito nella Sala Convegni del Palazzo Broletto a Perugia. Si tratta di una modifica finanziaria che vede applicare in Umbria, in esito appunto al contributo solidale per l’Emilia Romagna, una riduzione della dotazione complessiva del Programma regionale di circa un milione di euro all’anno a partire dal 2024 e fino a tutto il periodo di programmazione, ovvero fino al 2027.