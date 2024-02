Allegria in maschera Il Carnevale avanza. Appuntamento a Collestrada per la sfilata

Tempo di maschere e di coriandoli in città. Intanto, martedì il Carnevale di san Sisto si sposterà in corso Vannucci dove alle 10 è prevista l’esposizione dei carri in Piazza IV Novembre e alle 17 la sfilata fino a piazza Italia. Prevista una massiccia presenza di studenti delle scuole, orchestrata dal Comune di Perugia per rendere ancora più allegra e colorata questa giornata che chiude la tornata del carrnevale 2024. Domenica 18 però si torna lungo le vie del quartiere di San Sisto per salutare i carri con partenza della sfilata prevista per le 14,30.

Intanto, oggi appuntamento al Centro Commerciale Collestrada per la seconda edizione del Carnevale dei più piccoli, la sfilata di maschere molto attesa in Umbria. Una vera e propria esplosione di colori e divertimento, con maschere, trucca bimbo, cascate di coriandoli e stelle filanti, scherzi e tanti box photo a tema cartoons per un carnevale contemporaneo e a portata di bimbi.

La sfilata partirà alle 17 dove tutti i bambini potranno sfoggiare i travestimenti più belli e ricevere un regalo. Inoltre dalle 16 i più piccoli potranno ricevere in regalo, dalla hostess presente, una foto ricordo polaroid che li ritrae all’interno dei box Photo a tema cartoons presenti nella galleria.

Anche palazzo Ranieri di Sorbello quest’anno apre al carnevale con un evento insolito, ma a tema con l’epoca della storica dimora. Oggi alle 15 vieni a scoprire la moda del 700 a Palazzo Sorbello! Con questa visita guidata interattiva, in un clima gioioso e giocoso, i bambini potranno scoprire la moda del tempo: l’analisi dei dipinti e dei busti della Collezione permetterà di conoscere la storia del Palazzo e dei suoi abitanti, attraverso i loro abiti e parrucche.

Info e prenotazioni 075 5732775.