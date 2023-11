Allarme-furti in zona Cortonese. Ladri scatenati, palazzi nel mirino. Razziati anche garage e fondi

Stavolta sono stati presi di mira i fondi di un palazzo di via Gallenga. I ladri hanno agito probabilmente la notte scorsa forzando col piede di porco le porte di ben sei locali. Il bottino, riferiscono i rispettivi proprietari, non è stato un granché. Il danno maggiore è riparare le serrature, compresa quella dell’ingresso centrale, che è stata manomessa per entrare nel corridoio dei fondi. "A me - riferisce un condomino - hanno portato via alcuni flaconi di detersivo, vecchi abiti che mia moglie non si decideva a gettare, qualche cianfrusaglia dimenticata da tempo". Più o meno l’inventario è quello. Chi lamenta la sparizione di qualche provvista, chi altri oggetti di poco conto.

A preoccupare i residenti non è tanto la roba razziata, piuttosto l’aumento dei furti nella zona e la percezione che ci siano malintenzionati in giro per la città pronti a fare man bassa perfino nei garage, dove di certo non c’è roba di valore. "Io vado spesso nel garage con la mia nipotina. Lì ci sono alcuni giochi e la bicicletta - riferisce una signora - . Mi spaventa l’idea che ci saremmo potute imbattere nei malviventi, e chissà come sarebbe andata a finire... ".

Furti in quest’ultimo periodo ci sono stati anche in diversi appartamenti del semicentro (poi denunciati alle forze dell’ordine). In via Bratislava, nonostante la strada fosse anche ben illuminata, una decina di giorni fa, forse agevolati dalla pioggia battente e dal cattivo tempo, è stato preso di mira un appartamento al primo piano di una palazzina. I ladri, probabilmente aiutati da un palo, sono entrati dalle finestre ed hanno portato via diversi oggetti di valore, tra cui argenti e alcuni gioielli. Con tutta probabilità hanno agito nella fascia oraria che va tra il tardo pomeriggio ma non oltre le 22, quando i proprietari sono rientrati a casa e hanno trovato l’infisso manomesso, i cassetti aperti e diversi oggetti a terra.

E sempre in zona San Costanzo- San Pietro è stato preso di mira l’appartamento di un professionista. Già nel quartiere c’erano stati altri furti. Gli inquirenti sono al lavoro per risalire agli autori dei vari colpi. Dalla dinamica, soprattutto del primo, si potrebbe pensare a qualche ladruncolo di turno, che andava anche molto di fretta. Non certo dei grandi esperti. Di sicuro i proprietari erano stati tenuti d’occhio.

