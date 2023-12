Allarme furti, il sindaco: "Rinforzare presìdi e presenza sul territorio"

Quello dei furti a Gubbio sta diventando un fenomeno sempre più dilagante. Negli ultimi mesi sono stati messi a segno dei colpi più o meno su tutto il territorio. Il dibattito è ovviamente entrato anche nel mondo politico, con il sindaco Stirati che ne ha parlato lo scorso lunedì in conferenza stampa a Palazzo Pretorio: "Il tema dei furti è sensibile e delicato; mi rendo conto che i cittadini chiedono più sicurezza anche da parte delle forze dell’ordine. Ho parlato con chi di dovere per rinforzare presìdi e presenza sul territorio, non dipende solo da noi". Sulla questione è intervenuto anche il Partito Democratico eugubino: "in più di un’occasione abbiamo cercato di sensibilizzare l’Amministrazione su questo tema, raccogliendo testimonianze proprio perché questo problema viene percepito come emergenziale dalla comunità. Il nostro atto però non ebbe riscontro: dovemmo constatare la totale assenza di sensibilità e ascolto da parte dell’amministrazione su questo tema".