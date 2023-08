Alla Logge dei Tiratoi c’è “Orizzonti – Human Ceramics Experience”

GUBBIO – In una realtà come quella eugubina che spicca per proposte culturali e artistiche di valore (Gubbio No Borders, Oltre Festival, Life in Gubbio, Stagione estiva al Teatro Romano, Umbria in Voce)) si è aggiunta la mostra “Orizzonti – Human Ceramics Experience”, parte integrante del programma di Gubbio Doc Fest. Organizzata nelle Logge dei Tiratoi della Lana, rimarrà aperta fino all’8 ottobre, allestita insieme a mCLp studio, un duo artistico formato da Gabriele Resmini e Luca Pellegrino (foto) operante ad Albisola Superiore, che si occupa di arte contemporanea e design ceramico. La collaborazione nasce dall’incontro di due artisti per unire in una sola visione artistica concettuale le rispettive abilità tecniche e capacità. L’esperienza a cui è invitato a partecipare lo spettatore vede esposte opere che reinterpretando temi riferiti alla natura dell’uomo e si legano tra loro sotto quello della cura. Prendersi cura delle persone, dei sentimenti, del pianeta, della bellezza in quel circolo emozionale ed intimo che descrive l’intero lavoro di mCLp studio.