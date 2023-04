Alla Città della Domenica spettacoli e attrazioni per famiglie e bambini

Nel week-end di Pasqua la Città della Domenica resta aperta per accogliere le famiglie che decidono di trascorrere le festività a Perugia. Nel parco divertimenti e naturalistico, oggi e domani verranno infatti proposti spettacoli adatti a grandi e piccini.

Si parte alle 10.15 con “Questo libro fa di tutto“ e “Il cerchio del potere Apache’“ nell’area della Stazione centrale per poi proseguire alle 11 con “La fiaba della LiberBici“ nell’area Fiabe e alle 11.30 nell’area Medioevo con la “Caccia all’oro“ e “Assalto al forte Apache“, alle 11 e alle 12.15 nell’area Far West e chiudere, nel pomeriggio, con lo spettacolo di falconeria alle 16.45 nell’area del maneggio. Il parco è aperto dalle 10 alle 19 e c’è anche la possibilità di visitare il Rettilario o a fare una passeggiata immersi nella natura, alla scoperta degli animali, liberi o in recinto, che popolano il parco. Sarà possibile poi rifocillarsi nei tre punti ristoro. Durante le passeggiate si possono ammirare anche le attrazioni permanenti, alcune in via di restauro altre già ultimate. Tra queste vi è l’albero di plancia dell’incrociatore leggero Montecuccoli.