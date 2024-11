Aliquote provinciali. Nessun ritocco . Invariata l’Rc auto

La Provincia di Perugia conferma, anche per l’anno 2025, le tariffe dell’anno in corso. Nonostante le difficoltà dovute ai tagli della finanziaria, che ha incrementato il contributo alla finanza pubblica di oltre 1.600.000 euro, l’Ente non aumenta per il 2025 le aliquote delle imposte di competenza. Infatti, restano confermate l’aliquota del 30% sull’IPT (Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione), quella del 16% su RC auto e l’aliquota del 5% TEFA (Tributo per l’esercizio della funzione di tutela, protezione e igiene ambientale).