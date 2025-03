Alibi Festival Così Perugia si tinge di giallo

Tre giorni all’insegna del mistero, del thriller e della narrativa d’inchiesta con un nuovo festival che promette emozioni e brividi forti. Da venerdì 21 a domenica 23 marzo debutta all’Auditorium San Francesco al Prato “Alibi Festival - Dialoghi e narrazioni sul crime“ organizzato da Mea Concerti e Aucma (Associazione Umbra Canzone e Musica d’Autore) in collaborazione con Rai Umbria, Rai Direzione Cinema e Serie Tv e il sostegno di Regione e Comune. "Un format coraggioso che unisce generi, autori, contenuti di livello e momenti per i giovani e le scuole – ha spiegato a Palazzo della Penna Lucia Fiumi –. Sarà un festival immersivo con dialoghi, narrazioni e incontri tra letteratura, cinema e grandi inchieste, per invitare il pubblico a guardare oltre le apparenze".

Il Festival chiama a raccolta scrittori, registi, sceneggiatori, produttori, attori e professionisti del settore investigativo e giudiziario, con uno sguardo sul mondo senza pregiudizi e ipocrisie. Giovanni Parapini, direttore Rai Umbria, ha assicurato "di far crescere a livello nazionale e internazionale un festival che riunisce i valori fondamentali del servizio pubblico", Umberto Berlenghini, Rai Direzione cinema e serie tv, ha parlato di un evento "di spessore che accontenta tutti gli appassionati del crime". Grande soddisfazione per questa novità da parte del vicesindaco e assessore alla cultura Marco Pierini che ha lanciato l’idea di Perugia come "città dei festival. Perché non ce n’è un’altra che ha una quantità di festival di qualità come la nostra"

Il cartellone di Alibi Festival è ricchissimo. Si parte la mattina di venerdì con un evento per le scuole superiori, già sold out: don Antonio Coluccia e Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo parleranno di “Mafia 2.0 - I nuovi linguaggi delle mafie: contrasto e formazione”. Sabato e domenica via agli incontri non stop. Tanti gli scrittori con i loro libri: Edoardo Albinati, François Morlupi, Sandrone Dazieri, Paolo Roversi, Rosa Teruzzi, Alessandro Robecchi e Nicola Calocero Giannoni. Lo sceneggiatore Maurizio Braucci parlerà de “La Storia raccontata dal cinema e dalla fiction”, Francesco Specchia proporrà “Racconti in nero” e Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, interverrà su “Presunti innocenti: nella mente dei criminali”. Grande attesa per Pablo Trincia (foto sotto) che spiegherà come raccontare il crimine nell’incontro finale, l’unico a pagamento (pochi i biglietti rimasti, su TicketItalia). L’ospite internazionale è Tom Thurman con l’anteprima europea del documentario “Dark Frames” dedicato al noir classico americano mentre Carlo Degli Esposti, Dimitri Deliolanes, Stefano Fresi e Aldo Giannuli si confronteranno sulle fiction noir italiane.

Sofia Coletti