Ali Rashid muore nella sua casa di Orvieto

ORVIETO E’ scomparso per un malore improvviso nella sua casa di Orvieto, Ali Rashid, 73 anni, per molto tempo rappresentante diplomatico in Italia dell’Olp, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina, uomo politico e diplomatico vicinissimo a Yasser Arafat di cui è stato uno dei massimi collaboratori. Nato in Giordania nel 1953 da genitori palestinesi originari di Gerusalemme, Ali Rashid è stato segretario nazionale dell’Unione Generale degli Studenti Palestinesi, ha fatto parte dell’Unione generale degli scrittori e giornalisti palestinesi. Dal 1987 è stato primo segretario della Delegazione generale palestinese in Italia ed eletto parlamentare di Rifondazione comunista. Negli ultimi mesi Rashid è stato spesso con l’associazione Articolo 21 in iniziative pubbliche per parlare delle iniziative a sostegno della causa palestinese. "Ali Rashid è stato per me un compagno, un amico e soprattutto uno straordinario dirigente politico – così Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Verdi-Sinistra – . Colto, appassionato e dolce con quel sorriso che non mancava mai di accompagnare anche le riflessioni più amare sulla sua Palestina. Di fronte a quello che succede in Palestina, la sua assenza pesa ancora di più"