Algeri Riganese contro l’uscente Letizia Michelini

Corsa a due tra il sindaco uscente Letizia Michelini - che si candida per il terzo mandato - e Francesco Algeri Rignanese, giovanissimo del centrodestra che guida la lista "Uniti per Cambiare". Il Comune altotiberino, con i suoi mille abitanti, tra i più piccoli di quelli al voto, dovrà scegliere la nuova giunta e il consiglio comunale. Sono diciotto in tutto gli aspiranti consiglieri. Nella lista "Un impegno comune" per Letizia Michelini (39 anni, sindaco in carica dal 2013): Giancarlo Banelli, Diego Brillini, Enrico Bruschi, Donatella Foiani, Luca Mancini, Giorgio Mancini, Roberto Morelli, Massimo Raini, Gregorio Severini, Michele Simoni.

Nella lista "Uniti per Cambiare" per Francesco Algeri Rignanese ( di appena 27 anni, diplomato alla scuola di formazione militare Teuliè di Milano, poi studi in giurisprudenza): Mirko Cecchetti, Alessandro Pazzaglia, Emilio Guerri, Rosella Severini, Vittorio Vincenti, Dario Maestri, Giorgio Signorelli, Sabina Cenciarelli.