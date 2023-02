Il bambino italo-russo aiuta il compagno ucraino, Mattarella lo nomina “alfiere”

Roma, 24 febbraio 2023 – Si è svolta questa mattina a Roma al Quirinale la cerimonia per la consegna degli attestati d’onore di Alfiere della Repubblica che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a 30 giovani meritevoli. Tra di loro il più piccolo Alfiere è Alexander Bani di Città di Castello che a soli 10 anni è stato premiato per aver aiutato un bambino ucraino in fuga dalla guerra divenuto per qualche mese suo compagno di classe.

Alexander, padre di Città di Castello e madre russa, conosceva la lingua e si è improvvisato mediatore culturale favorendo l’integrazione di Sasha, l’amico ucraino finito nella sua classe della Primaria di La Tina. Prima di varcare l’ingresso del Quirinale, Alexander accompagnato dal babbo, dalla mamma e da un’insegnante, aveva già avvertito Sasha l’amico del cuore artefice assieme a lui e ai suoi compagni di scuola di una storia d’amore e fratellanza fra i popoli bellissima che proprio oggi coincide con la drammatica ricorrenza del primo anno di guerra in Ucraina.

"L’ emozione è stata tanta - raccontano i genitori Ulisse ed Elena - nel momento in cui stringendo la mano al Presidente della Repubblica, ha realizzato che grazie alla sua generosità e naturalezza impegnandosi per l’integrazione di Sasha nel gruppo classe fungendo da interprete, è riuscito a mettere un primo mattoncino per il suo sogno quello di avere un mondo di Pace». Il sindaco di Città di Castello Luca Secondi si complimenta con questo piccolo concittadino «orgoglio di tutta la comunità”.