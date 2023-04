Alexander e Zakaria, giovani esempi Agli “Alfieri“ la Costituzione in dono

Alexander ha undici anni, Zakaria diciannove e da qualche mese sono stati nominati Alfieri della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Non si conoscevano prima di ieri quando, in Comune, il sindaco li ha ricevuti per consegnare loro una copia della Costituzione Italiana in segno di gratitudine da parte della città. Alexander Bani 11 anni e Zakaria Ghouiza 19 anni, entrambi di Città di Castello, si sono distinti per particolari meriti e questo è valso l’alto riconoscimento del presidente. Zakaria, giovane tifernate diplomatosi con 100100 con lode al Liceo Plinio il Giovane, ha ricevuto a ottobre 2022 il prestigioso attestato d’onore di “Alfiere del Lavoro“ che ogni anno la Presidenza della Repubblica attribuisce ai 25 migliori studenti d’Italia, tra quelli che hanno conseguito la maturità nelle scuole secondarie di secondo grado. "Un giovane di valore, che al liceo ha saputo distinguersi nel corso Scientifico con opzione Cambridge International per il rendimento eccellente, la dedizione nello studio e la capacità di abbracciare tanti interessi, anche in anni difficilissimi come quelli della pandemia", si legge nelle motivazioni.

Qualche mese dopo a febbraio 2023 un altro giovane tifernate, Alexander Bani, 11 anni, è poi salito al Quirinale per ricevere l’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica.

Studente della scuola primaria La Tina ha ricevuto l’onorificenza "per la solidarietà e l’amicizia dimostrata nei confronti del piccolo Sasha, bambino ucraino scappato dal conflitto, ospite di una famiglia italiana per alcuni mesi".

Alla cerimonia, che si è tenuta in Comune, oltre ai familiari dei due giovani tifernati hanno partecipato anche Il dirigente scolastico, Simone Casucci, (con le insegnanti della classe V B, Paola Milli, Catia Piccioni, Giovanna Polenzani e Gloria Smacchia) oltre alla professoressa Francesca Mori, docente di matematica e fisica del Liceo “Plinio Il Giovane“. "Con orgoglio un’intera comunità si stringe ancora con affetto e riconoscenza ad Alexander e Zakaria, alle loro famiglie, alla scuola in tutte le componenti con gratitudine per l’elevato senso civico, sociale e per l’eccellenza dimostrata", hanno dichiarato gli amministratori al termine della cerimonia che è stata molto partecipata.