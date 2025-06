La Favolosa, sui pedali d’epoca . Sport e territorio saltano in sella

Entra, oggi, nel clou la terza edizione della ciclostorica “La Favolosa – Memorial Mauro Procacci“, la pedalata con bici e abbigliamento d’epoca. La manifestazione, organizzata dalla Speed Motor Bike con la collaborazione della Pro loco di Branca, ha già avviato ieri il suo programma: nel pomeriggio l’incontro con Edita Pucinskaite e Claudio Chiappucci, mentre in serata appuntamento musicale in piazza san Giovanni.

Oggi il programma inizia alle 9.30, dopo l’esibizione degli Sbandieratori di Gubbio, partirà infatti da piazza Grande il gruppo di partecipanti che si dividerà poi lungo i due percorsi, rispettivamente da 58 e 31,5 chilometri, con un dislivello di 695 e 250 metri. Il primo ristoro è programmato nell’elegante scenario di Villa Montegranelli, con colazione per tutti, poi il gruppo del tracciato corto proseguirà alla volta dell’abbazia di Castel d’Alfiolo, dove è prevista un’altra pausa, mentre i partecipanti che sceglieranno il percorso lungo, o “Favoloso“, si dirigeranno verso il castello di Colmollaro, nel quale sarà presente un altro ristoro, e scenderanno verso la ex stazione ferroviaria di Branca, sede della Pro loco della frazione eugubina.

Si prosegue, quindi, verso Sigillo, dove in piazza i ciclisti potranno assaggiare le prelibatezze del Monte Cucco. Spazio poi al tratto più impegnativo: lo strappo che conduce a Torre dell’Olmo prima della pedalata in discesa verso Castel d’Alfiolo, ultimo posto di ristoro in attesa dell’arrivo in piazza Grande. Un evento che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, in particolare dei tre comuni (Gubbio, Sigillo e Fossato di Vico) toccati dal percorso, in uno spirito di collaborazione da sottolineare.

Federico Minelli