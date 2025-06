C’è Noa a Moon in June. Concerto a Castiglione

Una delle voci più straordinarie della scena musicale internazionale illumina il nuovo appuntamento di “Moon in June“. La rassegna – che festeggia quest’anno il decennale con lo slogan “La decima luna“ – fa tappa questa sera alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago dove alle 21 si esibirà la cantante israeliana Noa (nella foto),

Sarà una serata di intense emozioni, impreziosita dalla presenza della special guest Miriam Toukan, artista palestinese di grande sensibilità e impegno, con la musica che diventa così incontro tra mondi e culture diverse. Accompagnata dalla sua band e dalla consueta intensità interpretativa, Noa proporrà i brani più iconici del suo repertorio in un viaggio sonoro tra jazz, pop, musica mediterranea e world music, sempre con uno stile elegante, intenso e profondamente umano. Miriam Toukan porterà invece sul palco la sua voce vibrante e potente, capace di fondere influenze arabe, mediterranee e contemporanee in un linguaggio musicale universale.

Le prevendite del concerto sono disponibili online su Boxol.

Una tappa di grande importanza, non solo artistica, per Moon in June, reduce dal successo della due giorni a Isola Maggiore e degli appuntamenti di questo week-end.

Il festival prosegue ad agosto con la new entry di Serena Brancale, il 24 agosto sempre alla Rocca di Castiglione. Una voce magnetica, un groove inconfondibile, un mix esplosivo di soul, jazz ed elettronica, la cantante arriverà in Umbria con il suo nuovo tour, che ripercorre le canzoni e i momenti più significativi della sua carriera artistica. Grazie a uno stile inconfondibile che mescola sonorità contemporanee e radici mediterranee, l’artista si è affermata come una delle voci più originali della scena contemporanea italiana. Prevendite su Ticketone.