Estate alla biblioteca comunale per i più piccoli. In programma teatro, laboratori, giochi e letture. Proposte per tutti i gusti fino alle fine di agosto

GUALDO TADINO - Sono tante le iniziative organizzate dalla biblioteca comunale “Guerrieri“ per animare l’estate dei bambini che restano in città: tutte gratuite, con promessa di divertimento, socializzazione e opportunità di nuovi apprendimenti. Gli appuntamenti hanno preso avvio mercoledì 18, con “Quiz mania“, seguito da “I segreti delle piante“, con i partecipanti che hanno potuto costruire il proprio erbario; ieri è stata la volta di “Magie tra le pagine: racconti fantastici per sognare insieme“, letture a cura di Camilla Baldinelli e Sabrina Anderlini. Mercoledì 2 luglio, dalle 16 alle 18, ci sarà una divertente “Caccia al tesoro tra i libri“; sabato 5, dalle 10.30, verranno proposte “Storie tutto d’un fiato: racconti brevi e svolte inaspettate“; mercoledì 16, dalle 16 alle 18, i bambini potranno scatenare la loro creatività con “A scuola di collage per creare il libro che non c’è“.

L’ultima iniziativa di luglio è in agenda per le 16 di mercoledì 23, con “Fatti catturare dalle piante carnivore“, a cura di Valerio Righi, un appuntamento di grande interesse. Ad agosto: sabato 2, dalle 16, “Spettacolo di burattini - Il miracolo della mula“ nel Museo del somaro – Centro per l’arte contemporanea, promosso da “Fontemaggiore“ nell’ambito del progetto Classico vs Contemporaneo, finanziato da Sviluppumbria; mercoledì 6, dalle 16, gli adolescenti avranno l’opportunità di coltivare il pensiero in dialogo con “Il seme di una frase: coltivare il pensiero in dialogo“. Si chiude alle 16 di mercoledì 20: i più piccini (3-5 anni) saranno coccolati dalle "Coccole di parole", letture ad alta voce per stimolare la fantasia.

A.C.